Ціни на нафту стабілізувалися на тлі даних про запаси бензину в США

Ціни на нафту стабілізувалися в четвер після падіння в ході попередньої сесії, коли дані Міненерго показали, що товарні запаси бензину в США різко зросли.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля вересневої нафти Brent становила $63,77 (+0,17%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $56,77 (-0,02%).

Комерційні запаси нафти у США знизилися за підсумками минулого тижня на 3,1 млн бар. при прогнозному зниженні на 2,7 млн бар. Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA). У той же час, запаси бензину зросли на 3,6 млн бар. (Аналітики прогнозували зниження на 925 тис. бар.). При цьому запаси дистилятів виросли на 5,7 млн бар. при прогнозному зростанні на 613 тис. бар.

«Споживання бензину вкрай слабке, враховуючи, що в США зараз спостерігається пік сезонного попиту», - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер Vanguard Markets.

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Ціни на нафту цього тижня демонструють схильність до зниження, оскільки занепокоєння з приводу близькосхідного конфлікту ослабло, видобуток нафти в Мексиканській затоці відновлюється після шторму, ринок стурбований перспективами економічного зростання Китаю.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 63,77 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,58 долара за барель, що на 8 центів нижче за рівень закриття торгів ($63,66).