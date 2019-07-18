Уряд призначив трьох нових членів наглядової ради ПриватБанку

Кабінет міністрів призначив трьох членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» якими стали: Шьонайх-Каролат Себастіан, Томаш Ольга та Сульжик Роман, які розпочнуть фактичне виконання повноважень з 30 липня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Уряд призначив трьох членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» з претендентів, визначених за результатами конкурсного відбору, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 27.03.2019 № 267. Згідно з рішенням уяду, незалежними членами наглядової ради Приватбанку стали: Шьонайх-Каролат Себастіан, Томаш Ольга та Сульжик Роман, які розпочнуть фактичне виконання повноважень з 30 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Шьонайх-Каролат Себастіан має більше 30 років досвіду роботи в комерційних банках, з яких близько 20 років - на керівних посадах в Німеччині, Австрії та Польщі. Себастіан здобував свою експертизу у Deutsche Bank, очолював регіональні кооперативні банки в Німеччині та Польщі. Має успішний досвід трансформації бізнес-моделей банків.

Томаш Ольга має великий досвід роботи в українських та міжнародних банках, а також в міжнародних фінансових організаціях. Володіє глибоким розумінням українського ринку, а також знаннями найкращих міжнародних практик з акцентом на аудит, оперативну ефективність, управління ризиками та ІТ.

Сульжик Роман має значний досвід роботи у фінансовій сфері в Україні, СНД та США, а також глибоке розуміння IT технологій. Досвід Романа включає експертизу у фінансах та інформаційних технологіях: він співзасновник стартапу, який орієнтований на впровадження передових технологій Blockchain у реальному секторі.

У міністерстві вважають, що призначення сприятиме формуванню наглядової ради ПриватБанку у повному складі - дев'ять членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави відповідно до ст. 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Як повідомляв Укрінформ, раніше три новопризначені незалежні члени наглядової ради ПриватБанку відмовились вступати на посади через неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування активів та доходів членами наглядових рад держбанків.

У грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії. 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривав із червня 2017 року. В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку тим, що відповідачі в цій справі не довели правомірність віднесення банку до категорії неплатоспроможних.