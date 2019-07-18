АЕС України минулої доби виробили 199,46 млн кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 17 липня 2019 року, вироблено 199,46 млн кВт-год. електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 17 липня, станціями вироблено 199,46 млн кВт-год. електроенергії", - йдеться в повідомленні.

18 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 128-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 46-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 55-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 64-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 236-а доба середнього планового ремонту.

18 липня 2019 року о 05:26 відключено турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 Рівненської АЕС через виявлення нещільності лінії конденсатного електронасоса турбоустановки. Потужність енергоблоку зменшено до 50%.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 850 МВт, РАЕС – 1 520 МВт, ЮУАЕС – 1 710 МВт, ХАЕС – 990 МВт.

Читайте також: Новий конфайнмент на ЧАЕС введуть в експлуатацію вже цьогоріч

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми.