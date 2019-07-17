Включення "друкарського верстата" заведе країну в кризу - Гройсман

Мінімальна заробітна плата у 2020 році зросте до 5,5 тис. грн, а середня заробітна плата у перспективі 1,5-2 років становитиме 620 доларів (в еквіваленті).

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Треба спиратися на реальні можливості економіки. Я бачу, що у наступному році мінімальна зарплата буде уже не 4173 грн, а 5500. Середня заробітна плата за 1,5-2 роки буде 620 доларів. Або хтось включить друкарський станок, почне роздавати разові подачки, заведе країну у кризу", - сказав Гройсман.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2019 року в Україні підвищено мінімальну зарплату до 4173 грн. З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата була встановлена на рівні 3 723 грн. У 2017 році вона становила 3 200 грн.

Фото: КМУ