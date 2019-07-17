До бюджету за пів року надійшло 118 мільярдів гривень ПДФО
Про це повідомляє пресслужба ДФС.
"У січні - червні 2019 року до зведеного бюджету надійшло 118 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 21,6%, або на 20,9 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. Тоді надходження складали майже 97,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
У червні податку на доходи фізичних осіб було сплачено 22,4 млрд грн. Цей показник на 17,7%, або на 3,4 млрд грн перевищує надходження червня минулого року.
У І півріччі 2019 року до державного бюджету надійшло 10,4 млрд грн військового збору, що на 22%, або на 1,9 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
У червні до державного бюджету було сплачено майже 2 млрд грн військового збору, що на 18,2%, або на 304 млн грн більше червня 2018 року.