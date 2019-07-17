До бюджету за пів року надійшло 118 мільярдів гривень ПДФО

До зведеного бюджету у січні-червні 2019 року надійшло 118 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 20,9 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"У січні - червні 2019 року до зведеного бюджету надійшло 118 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 21,6%, або на 20,9 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. Тоді надходження складали майже 97,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У червні податку на доходи фізичних осіб було сплачено 22,4 млрд грн. Цей показник на 17,7%, або на 3,4 млрд грн перевищує надходження червня минулого року.

У І півріччі 2019 року до державного бюджету надійшло 10,4 млрд грн військового збору, що на 22%, або на 1,9 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

У червні до державного бюджету було сплачено майже 2 млрд грн військового збору, що на 18,2%, або на 304 млн грн більше червня 2018 року.