Нафта дорожчає після різкого зниження напередодні

Нафта в середу торгується в позитиві після різкого падіння наприкінці попередньої сесії. Ринок був підтриманий скороченням комерційних запасів нафти у США, яке виявилося менше прогнозного.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,17 (0,26%) - до $66,65 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на серпень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася на $0,05 (0,08%) - до $59,63 за барель.

За підсумками минулого тижня комерційні запаси нафти у США знизилися на 1,4 млн бар., - до 460 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API), повідомила у вівторок галузева група Американського інституту нафти (API). Аналітики очікували скорочення запасів на 2,7 млн бар.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікує 17 липня до 17:30 за Києвом. Якщо вони підтвердять падіння запасів, це буде п'ятий тижневий спад поспіль, найбільш затяжний період падіння з початку 2018 р.

Відповідно до положення на 16 липня в американських територіальних водах Мексиканської затоки простоювало більше половини видобувних потужностей. Бюро з безпеки та охорони навколишнього середовища повідомило, що обсяг видобутку сирої нафти в регіоні становить 1,1 млн бар./добу. (б/д), або 58% від штатного обсягу видобутку в регіоні, природного газу - 1,4 млрд куб. футів на добу.

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Менше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти дало змогу припустити, що зупинка виробництва, викликана ураганом «Баррі» наприкінці минулого тижня, мало вплинула на запаси.

Запаси бензину скоротилися на 476 тис. бар. при прогнозному зниженні на 925 тис. бар. Запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо і мазут, зросли на 6,2 млн бар. при прогнозному зростанні на 613 тис. бар.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 64,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,38 долара за барель, що на 3 центи вище рівня закриття торгів ($64,35).