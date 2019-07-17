Мінфін залучив до держбюджету 33,3 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів України 16 липня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 33,3 млрд гривень, з них 7,4 млрд - у гривнях та 1 млрд - у доларах США.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. «За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 33 292 823 349,37 грн (за офіційним курсом НБУ)», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що було задоволено 219 заявок на придбання ОВДП зі 254 виставлених. Читайте також: За пів року Україна запозичила понад 240 мільярдів - Мінфін Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 9 липня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету близько 6 млрд грн.