Оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче повторно виставили на торги

Фонд державного майна виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче Івано-Франківської області, що перебуває на балансі НБУ, за стартовою ціною у 64,4 млн гривень.

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"Фонд виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче, що перебуває на балансі Національного банку України. Стартова ціна - 64,4 мільйона гривень. Крок аукціону - 644,9 тисячі. Аукціон пройде 13 серпня цього року у системі ProZorro.Продажі", - написав Трубаров.

Він зазначив, що це вже не перша спроба продати "Прикарпаття". Оздорочий комплекс у відмінному стані, під охороною і підтримується у належному технічному стані, зимою опалюється. Перша черга будівництва – будівля корпусу №2 - повністю завершена, укомплектована меблями, сантехнікою, освітленням. Але не прокладена частина зовнішнього каналізаційного трубопроводу (близько 200 метрів), через що будівля не може експлуатуватися.

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Сама будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Загальна площа – 2 029,75 кв. метрів.

Очільник ФДМУ додав, що оздорочий комплекс розташований на земельній ділянці загальною площею 2,7 га.

Фонд державного майна України восени минулого року вже виставляв на продаж комплекс "Прикарпаття" зі стартовою ціною 64,3 мільйона гривень. Аукціон з продажу об'єкта повинен був відбутися наприкінці жовтня.