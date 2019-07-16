В Україні - нові вимоги до якості молока

В Україні запрацювали нові вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів, які стимулюватимуть підвищення обсягу виробництва молока.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Відповідний наказ Мінагрополітики від 12.03.2019 №118 "Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока та молочних продуктів" набрав чинності 15.07.2019 року (наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.06.2019 за №593/33564)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вимоги стосуються всіх операторів ринку молока та молочних продуктів незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою та введенням в обіг зазначеної продукції. При цьому правила не поширюються на первинне виробництво молока та молозива, призначених для власного споживання.

Передбачається, що нові вимоги будуть стимулювати підвищення обсягу виробництва молока ґатунку "екстра". Також оновлення вимог у цій сфері дозволить привести національне законодавство у відповідність до вимог ЄС щодо ветеринарно-санітарних правил виробництва та обігу молока, визначення показників безпечності, підкреслили у профільному відомстві.

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Крім того, зазначені вимоги зобов’яжуть переробників стежити за показниками якості та безпечності, запровадити принципи ризикоорієнтованих підходів при формуванні періодичності відбору зразків. При цьому відповідальність покладається на учасника ринку, залишаючи за компетентним органом інструмент контролю за добросовісністю оператора.

Перехідний період для адаптації до нових правил для операторів ринку, орієнтованих на внутрішній ринок, встановлено до 2022 року.

Ознайомитися з Вимогами до безпечності та якості молока та молочних продуктів можна тут.