Ціни на українські помідори встановили новий рекорд

Ціни на помідори в Україні нинішнього сезону перевищують минулорічні у 2,5-3 рази, цьому сприяли погодні катаклізми та скорочення площ під грунтовим томатом.

Про це повідомляє Інфо-Шувар.

"Після останньої хвилі подорожчання ціни на червоні тепличні томати досягли показників 24-30 грн/кг (0,8-1,0 EUR/кг), а рожеві та жовті сорти томатів на гуртових ринках України пропонуються сьогодні по 38-40 грн/кг (1,2-1,3 EUR/кг). На Півдні України фермери вже почали збирати ґрунтовий томат, перший врожай виробники пропонують по 15-17 грн/кг ( 0,5-0,56 EUR/кг), такий рівень цін теж є безпрецедентно високим", - зауважили аналітики ОРСП "Шувар".

Для порівняння, рік тому на найбільшому в Західній Україні гуртовому ринку ОРСП "Шувар" тепличний і ґрунтовий томат пропонувались мінімум в 2,5-3 рази дешевше.

"Зростання ціни до небачених показників у цьому сезоні пояснюється низкою факторів. По-перше, врожай помідорів страждає через погодні катаклізми. Господарства Закарпаття втратили частину врожаю через масове підтоплення теплиць. На Півдні сезон збирання ґрунтового томату затримується, а постійні перепади погоди сприяють розповсюдженню хвороб і , відповідно, негативно впливають на врожайність. До того ж вже другий рік ми відчуваємо скорочення площ під ґрунтовим томатом, це є наслідком зменшення попиту з боку переробної галузі, яке розпочалось ще 4 роки тому. Попит на ґрунтовий томат у населення теж знижується, українці менше консервують і більше стали їсти свіжих салатів, для яких вони обирають помідори в ідеальному співвідношенні смаку та зовнішнього вигляду. Виростити такий томат у відкритому грунті сьогодні дуже важко", - зазначила аналітик Тетяна Гетьман.

За даними "Інфо-Шувар", останні 2 роки на ринку України ціни на томат в липні знижувались, мінімальних показників вони зазвичай досягали у першій половині серпня – сезон активної заготівлі.

Дані про міжнародну торгівлю томатами є ще одним доказом зменшення внутрішньої пропозиції. Три сезони поспіль Україна зменшує експорт та впевнено нарощує імпорт помідорів. За перше півріччя 2019 року до крани було ввезено 55 тис. тонн помідорів, це на 15% більше, ніж за той самий термін 2018 року та майже удвічі перевищує обсяг експорту за перші 6 місяців 2017 року.

Ситуація із експортом зворотна: у першому півріччі 2019 року Україна продала на зовнішньому ринку менше 1 тис. тонн помідорів, зменшивши утричі показники в порівнянні із попереднім сезоном і в 5 разів у порівнянні із першою половиною 2017 року.