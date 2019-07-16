Мін'юст зареєстрував Державну митну службу

"Коли заходиш в реєстр і радієш. Сьогодні Максим Нефьодов зареєстрував Державну митну службу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів утворив Державну податкову і Державну митну служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.

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5 липня 2019 року уряд призначив Максима Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня він приступив до виконання своїх обов'язків.

Фото: www.facebook.com/Оксана Маркарова