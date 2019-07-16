Мін'юст зареєстрував Державну митну службу
Укрінформ
Державна митна служба отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному держреєстрі юридичних осіб.
Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.
"Коли заходиш в реєстр і радієш. Сьогодні Максим Нефьодов зареєстрував Державну митну службу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів утворив Державну податкову і Державну митну служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.
5 липня 2019 року уряд призначив Максима Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня він приступив до виконання своїх обов'язків.
Фото: www.facebook.com/Оксана Маркарова