Українська ГТС готується збільшити транзит із Росії

Українська газотранспортна система готова до збільшення заявки на транзит російського газу у зв'язку із зупинкою Північного потоку на ремонт.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Українська ГТС готова до збільшення заявки на транзит. Нагадаємо, пропускна здатність нашої ГТС в напрямку Європи - більше, ніж "Північного потоку" та "Ямал-Європи" разом, а зупиняти транзит наш системою під час профілактики не потрібно", - зазначили у НАК.

У Нафтогазі розповіли, що Росія зупинила роботу газопроводу "Північний потік", обидві нитки морського газопроводу не будуть працювати 2 тижні.

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"Кажуть, що йде ремонт. Цікаво, що тиждень тому РФ зупинила транзит газу трубопроводом "Ямал-Європа". Ніби теж на ремонт. А минулого року Північний потік зупиняли декілька разів, і кожного разу ремонт тривав довше, ніж попередній. Певно, у газпромівських газопроводах завелась рідкісна форма агресивної іржі", - прокоментували у Нафтогазі.

Як повідомлялось, 16 липня обидві нитки морського газопроводу “Північний потік” зупинені на два тижні (за графіком - до ранку 30 липня) для проведення планового технічного обслуговування. Про це свідчать дані газотранспортних компаній OPAL Gastransport і NEL Gastransport.