Продаж майна банкрутів через е-аукціони найближчим часом не запрацює — Нефьодов

Продажу майна банкрутів через електронні аукціони найближчим часом не буде, бо Міністерство юстиції не розробило порядку продажу такого майна.

Про це у колонці Економічної правди пише голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Ви знаєте, що вже зовсім скоро має стартувати продаж майна банкрутів через електронні аукціони. Одразу спойлер — не стартує. Розповім чому. Зараз спливає строк підготовки проєкту функціонування електронної системи з продажу майна банкрутів, яку має ухвалити уряд. Мін'юст, як відповідальний за формування та реалізацію політики, мав підготувати цей документ", - пише Нефьодов.

За його словами, уряд та увесь ринок чекає зрозумілих, прозорих правил реалізації майна боржників через електронні торги, гарантій повернення грошей кредиторів, зростання позицій України в рейтингу Doing Business і, можливо. навіть зниження кредитних ставок у банках.

"Чекає, але не дочекається, тому що Мін’юст завалив процес розробки порядку продажу майна банкрутів. Мінекономрозвитку та профільні асоціації направили у Мін’юст пропозиції з вимогами до адміністратора системи та технічними умовами, бо вочевидь тільки одна дворівнева система аукціонів зараз має достатній досвід їх проведення. Це Прозорро.Продажі, і слід це враховувати", - наголошує керівник відомства.

Нефьодов стверджує, що у проєкті урядової постанови, розміщеної на сайті Мін'юсту, не прописаний порядок проведення аукціонів з продажу майна банкрутів, тож адміністратор торгів матиме змогу застосовувати різні процедури до різних учасників на власний розсуд.

"Хоча побачити проєкт постанови було не так просто, його нарешті вдалося знайти на сайті Мін’юсту (при чому раджу шукати у гуглі по ключових словах, бо заховали його добряче). Більшість норм скопійована з Кодексу - "за все хороше, проти всього поганого". Але потім. От наприклад: відсутній порядок проведення аукціонів. Відсутні положення, які регламентують, яким чином має проводитись аукціон на підвищення ціни чи аукціон на зниження ціни. Визначення процедур покладено на рівень самого адміністратора системи та його внутрішній документ - регламент адміністратора. Тобто згідно з цим проєктом, адміністратор системи буде мати можливість сам визначати порядок, змінювати правила гри, застосовувати різні процедури до різних учасників тощо", - підсумовує Нефьодов.

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Як повідомлялось, Верховна Рада України у жовтні 2018 року прийняла, а Президент України у квітні 2019 року підписав новий Кодекс з процедур банкрутства, у якому прописані принципово нові підходи до банкрутства, в тому числі банкрутство фізичних осіб та електронні аукціони для продажу майна боржників через електронну систему.