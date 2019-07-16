Ціни на нафту стабілізувалися на тлі поновлення видобутку в Мексиканській затоці

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок на тлі відновлення США видобутку в Мексиканській затоці, призупиненого раніше через буревій «Баррі».

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,17 (0,26%) - до $66,65 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на серпень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася на $0,05 (0,08%) - до $59,63 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $66,48 пі $59,58 відповідно.

Найбільші нафтовидобувні компанії у США починають поступово відновлювати операції в Мексиканській затоці, призупинені через наближення буревію "Баррі", який послабшав до тропічного шторму.

Станом на понеділок було призупинено роботу близько 68% нафтовидобувних потужностей у регіоні, де видобувається близько 16% усієї нафти в США, проти 73% в неділю.

Негативним фактором для нафтового ринку залишається новина про зниження темпів зростання економіки Китаю в другому кварталі до мінімальних за 27 років 6,2%. Китай є найбільшим імпортером нафти у світі.

"Уповільнення зростання китайської економіки підвищує побоювання з приводу глобального ВВП, що спричиняє тиск на ціни", - говорить старший стратег Mizuho Securities Мійоко Накасіма.

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Крім того, інвестори очікують даних про запаси палива у США, які буде оприлюднено в середу. За оцінками аналітиків, за минулий тиждень товарні запаси нафти у Штатах знизилися на 2,75 млн барелів.

Станом на 09:30 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 66,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,22 долара за барель, що на 26 центів нижче за рівень закриття торгів ($66,48).