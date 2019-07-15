Нафта дешевшає на тлі сповільнення зростання ВВП Китаю

Ціни на нафту знизилися в ході торгів у понеділок після того, як Китай продемонстрував найповільніше квартальне економічне зростання, принаймні, за останні 27 років.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,13 (0,19%) - до $ 66,59 за барель. На торгах минулої п'ятниці їх ціна зросла на $ 0,2 (0,3%) і становила на час закриття $ 66,72 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на серпень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилася на $ 0,22 (0,37%) - до $ 59,99 за барель. На попередніх торгах WTI подорожчала на $ 0,01 (0,02%), до $ 60,21 за барель.

Минулого тижня Brent зросла в ціні на 3,9%, а ціна WTI підскочила на 4,7%.

Нафтопереробні заводи, розташовані на шляху тропічного шторму «Баррі», продовжують працювати, незважаючи на загрозу повені. Водночас видобуток нафти у Мексиканській затоці скоротився на 1,38 бар./добу (-73%).

Економічне зростання Китаю сповільнилося в II кварталі цього року до 6,2% у річному виразі. Однією з причин такого сповільнення стали різкі коливання попиту на внутрішньому ринку і за кордоном через торговельну війну між США і КНР. Проте, обсяг промислового виробництва і роздрібного продажу в Китаї перевершив прогнози.

«Економіка Китаю здоровіша, ніж ми припускали раніше», - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег компанії CMC Markets, Сідней.

На Близькому Сході президент Ірану Хасан Рухані заявив 14 липня в телевізійному виступі, що Ісламська республіка готова вести переговори зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до угоди щодо ядерної програми 2015 року, з якої США вийшли в травні минулого року.

Велика Британія запропонувала спростити процедуру звільнення раніше затриманого іранського нафтового танкера Grace 1, якщо Тегеран дасть гарантії, що судно з іранською нафтою не піде в Сирію.

Станом на 09:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 66,54 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,82 долара за барель, що на 10 центів вище рівня закриття торгів ($ 66,72).