Нафтогаз за перше півріччя забезпечив 16% надходжень держбюджету

Група Нафтогаз за перше півріччя 2019 року сплатила до державного бюджету 58,6 млрд грн, що становить 15,9% загальних доходів держбюджету.

Про це інформує пресслужба Нафтогазу у Facebook.

"За перше півріччя цього року сплатили до державного бюджету 58,6 млрд грн. Надходження від підприємств групи Нафтогаз склали понад 15,9% загальних доходів державного бюджету у січні-червні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Група Нафтогаз є найбільшим платником податків в Україні.

Як повідомлялося, за результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів становив 137,8 млрд грн.

Основними дочірними підприємствами групи Нафтогаз станом на кінець 2018 року є: АТ „Укргазвидобування“, ПАТ „Укрнафта“, Дочірнє підприємство „Закордоннафтогаз“, АТ „Укртрансгаз“, АТ „Укртранснафта“, АТ „Укрспецтрансгаз“, Дочірнє підприємство „Газ України“, ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“, ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз Тепло“,ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“, Naftogaz Trading Europe AG (Швейцарія), ВАТ „Кіровоградгаз“ та Дочірнє підприємство „Укравтогаз“.