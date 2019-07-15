Експерт: Зміна підходів до надання держдопомоги залучить в економіку до €6 млрд щороку

Практично усі політичні сили, які мають шанси потрапити до парламенту, декларують серед пріоритетів державну підтримку підприємництву, і це змусить кардинально змінювати правила її надання.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив координатор парламентської експертної групи з євроінтеграції Денис Черніков.

«Усі п’ять політичних сил, які долають прохідний бар’єр на виборах, декларують державну підтримку різним галузям економіки, інноваційним проектам, і це змусить новий парламент змінювати засадничі принципи та підходи, інакше заявлені пріоритети залишаться лише деклараціями», - заявив експерт.

Він звернув увагу, що Україна досі не скористалась європейськими принципами держпідтримки, які окреслено Угодою про асоціацію з Європейським Союзом: європейські механізми підтримки бізнесу передбачають чітко визначений цільовий характер підтримки, високу відповідальність надавача і одержувача, прив’язку до стратегічних завдань розвитку економіки.

За словами експерта, в Україні протягом останніх п’яти років, тобто з моменту підписання Угоди про асоціацію, обсяги державної підтримки скоротилися, але це є позитивним лише в одному - не сталося чергового раунду розпилу бюджетних коштів та пільг. Водночас уряд не спромігся впровадити сучасні підходи в цій сфері, тому Україна далека до повторення успіху країн Центральної та Східної Європи, які профінансували значні проекти спільно з європейським бізнесом, створили умови для інвестицій, доступу товарів і послуг на ринки ЄС, зазначив Черніков. Цим країнам знадобилось п’ять років, щоб повністю змінити підходи, залучити європейських, корейських, американських та інших інвесторів і отримати десятки мільярдів доларів для розвитку економіки, додав він.

«У Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині завдяки європейським підходам було відкрито десятки індустріальних парків, збережено спеціальні економічні зони, де працюють національні та міжнародні компанії. Саме тому ці країни стали конкурентоспроможними на єдиному ринку ЄС. Замість напівзаконного ввезення «блях», у цих країнах будувалися автомобільні заводи, продукцію яких ми купуємо зараз», - наголосив Черніков.

Як підкреслив експерт, запропоновані політичними партіями цілі державної підтримки відповідають інтересам економіки України та міжнародному досвіду. «Підтримка інновацій, розвиток малого та середнього бізнесу, інвестиції у захист довкілля – це пріоритети, заявлені у програмах політичних партій, що йдуть на вибори, і вони збігаються з цілями індустріальної політики ЄС. Способи їх досягнення повинні ґрунтуватися на правилах, передбачених Угодою про асоціацію, що дозволить залучати щорічно від 3 до 6 мільярдів євро, повністю відновити автомобільну промисловість, стимулювати відродження суднобудування, і створити умови для запровадження новітніх технологій», - наголосив він.

Координатор ПЕГ не виключає, що для запровадження європейських принципів та дієвих механізмів у цій сфері доведеться вносити зміни до базового законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання – адже на сьогодні в Україні відбувається скоріше імітація, ніж імплементація норм ЄС у сфері держдопомоги. Експерт висловив сподівання, що у новому парламенті буде консенсус з цього приводу, принаймні, про це свідчать передвиборчі програми партій-лідерів перегонів.

Матеріал підготовлений за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження" в рамках проекту "Громадська синергія".