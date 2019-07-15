У Запоріжжі металургійний комбінат побудував сучасну дорогу

Металургійний комбінат “Запоріжсталь” побудував нову дорогу, яка поєднає Заводський район з центром Запоріжжя. Вартість будівництва – 200 млн гривень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нова дорога - це частина нашого проекту з будівництва конвертерного цеху. Цю дорогу ми побудували за власний кошт, інвестували більше 200 мільйонів гривень. Із задоволенням передаємо її місту, щоб усі жителі Запоріжжя, особливо 50 тисяч жителів Заводського району, могли щодня нею користувалися”, - сказав під час відкриття дороги генеральний директор ПАТ “Запоріжсталь” Ростислав Шурма.

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" побудував нову дорогу / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Дорогу на 4 смуги з сучасним зовнішнім освітленням побудували за 7 місяців. Її довжина - 2,8 кілометра. Встановлено колесовідбійний брус, забезпечено водовідведення. На дорозі передбачені 4 зупинки, по 2 в кожну сторону, а також велодоріжка.

За словами міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, стан доріг є одним з основних критеріїв розвитку міста. У Запоріжжі останнім часом відремонтовано понад 2 мільйони квадратних метрів доріг. "Місто розвивається”, - зазначив Буряк.

Будівництво дороги – це частина проекту по модернізації виробництва на промисловому гіганті. Від найближчого житлового будинку до майбутнього конвертерного цеху буде відстань в понад 1 кілометр. На комбінаті обіцяють: викидів не буде, усі європейські норми будуть збережені.

“Ми повністю змінили схему розташування цеху, тому ми і будували дорогу додатково, готували ділянки, майданчик. Будуть витримані всі європейські санітарні норми. Це буде сучасний цех фактично з нульовими викидами. Це буде сучасне європейське виробництво”, - запевнив Шурма.

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Зараз на будівельному майданчику виконуються земельні роботи. Після того, як закінчаться перемовини щодо фінансування, керівництво комбінату перейде безпосередньо до будівельних робіт.