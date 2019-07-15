Цибуля за рік подорожчала майже у 2,5 разу - Держстат

Серед продуктів рослинного походження лідером подорожчання з червня 2018 року по червень 2019 року стала ріпчаста цибуля, яка у середньому по країні піднялася у ціні на 142%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Із червня 2018 по червень 2019 року ріпчаста цибуля подорожчала на 142% — до 18,73 грн за кг.

Серед овочів за вказаний період також подорожчали буряк (на 27,0% — до 19,66 грн за кг) та картопля (на 97,7% — до 17,26 грн за кг). Втратили у ціні морква (на 10,4% — до 20,64 грн за кг) та капуста (на 16,0% — до 9,73 грн за кг).

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Яблука з червня 2018 року подешевшали на 29,6% і у червні 2019 року коштували 14,91 грн за кг.

Цукор за вказаний період подорожчав на 3,4% (до 15,17 грн за кг), соняшникова олія — на 1,6% (до 34,99 грн за літр).