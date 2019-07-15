Як програми ЄС і ЄБРР допомогли виробникам меблів у Броварах

Ініціатива ЄС EU4Business вже кілька років дає підприємцям України змогу по-новому поглянути на свою справу

Ініціатива Європейського Союзу EU4Business, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, частину якої реалізує ЄБРР, вже кілька років дає підприємцям України змогу по-новому поглянути на свою справу і отримати абсолютно несподівані результати. Меблевики з Броварів вже встигли скористатися цими можливостями і поділилися результатами з «Укрінформом».

З програмами ЄБРР з підтримки малого та середнього бізнесу українські підприємці знайомі досить давно.

Так, у 2016 році між ЄС та ЄБРР була підписана угода про виділення 40 млн євро на консультаційну, освітню, інформаційну та іншу підтримку малих та середніх підприємців (МСП) в Україні. В рамках реалізації ініціативи ЄС EU4Business за підтримки ЄБРР також була створена і працює мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ) по всій території України, які засновані на базі вже існуючих організацій. На сьогодні таких центрів 15. Усі вони працюють під єдиним брендом, завдяки чому їх легко знайти.

Фото Офісу Ефективного Регулювання

Основна мета ЦІПБ – надавати підприємцям інформацію про існуючі на ринку можливості щодо розвитку бізнесу з метою поліпшення якості їхньої продукції, скорочення витрат на виробництво, збільшення прибутку тощо.

Для досягнення цієї мети центри проводять тренінги для підприємців та власників бізнесу, секторальні заходи у регіонах, форуми, семінари, конференції за різними тематиками, які цікавлять підприємців на місцях.

Ольга Іванченко. Фото: facebook

«Бізнес має трансформуватися, а трансформація можлива лише через навчання. Сьогодні з'явилося багато молодих і драйвових підприємців, які хочуть змін. І ці зміни можливі через школи бізнесу, грантові програми, участь у різних спеціалізованих програмах донорів», - пояснила переваги співпраці з ЦІПБ представниця ЄБРР Ольга Іванченко.

Прогресивні меблевики

В ефективності освітніх заходів ЦІПБ вже давно переконалася Світлана Гайдайчук, співвласниця та керівниця сектора стратегічних змін меблевої компанії Vavilon (м. Бровари, Київська обл.), членкиня правління та керівниця платформи Розвитку і можливостей Української асоціації меблевиків, та членкиня ГО «Ліга ділових та професійних жінок України».

Разом з чоловіком вони відкрили свою компанію у 2013 році і вже шість років займаються розробкою та виготовленням меблів на замовлення за дизайн-проектами для офісів, готелів та приватних об'єктів.

Паралельно власники компанії не втомлюються професійно розвиватися і інвестувати в професійне зростання своїх співробітників. Саме жага до вдосконалення і привела їх у 2017 році в Школу меблевого бізнесу, яка проходила в Рівному у місцевому ЦІПБ.

Перший триденний тренінг на тему «Підтримка експорту для МСБ: Готові експортувати» пройшла Світлана Гайдайчук та її ЗЕД-менеджер, оскільки основне питання, якому приділили увагу спікери, стосувалося поставок української продукції за кордон.

Як згадує підприємиця, з тих меблевих компаній, які були присутні тоді на тренінгу, більшість зрозуміли, що не готові експортувати свою продукцію за межі України - власникам бізнесу елементарно бракувало знань, як покроково організувати поставки продукції, де взяти ту або іншу інформацію з експорту тощо.

Для себе ж Світлана зрозуміла, що її підприємство, яке на той момент чотири роки працювало на ринку, просто не має продукту, який можна було б експортувати.

Тому власники Vavilon продовжили навчання і у 2018 році стали учасниками програми з дизайну мислення, яка була організована за підтримки ЄБРР та фінансування ЄС.

«Ми були лише однією меблевою компанією, яка брала участь у цьому навчанні, але ні краплі про це не пошкодували. Адже таке навчання дає підприємцям реальні інструменти, як застосовувати дизайн мислення в їхньому бізнесі», - пояснює підприємиця.

Свої слова власники Vavilon підтвердили на практиці - на одному із занять вони таки змогли створити готовий продукт компанії, який можна запропонувати на експорт. І хоча він лише вводиться в серійне виробництво, але на меблевому ринку, за словами підприємців, вже зібрав дуже багато позитивних відгуків. Адже новий продукт зацікавив покупців. І за ці результати бізнесмени дуже вдячні Центру інформаційної підтримки бізнесу м. Рівне.

По шляху LEAN концепції

Ще одна концепція, з якою Світлана Гайдайчук познайомилася завдяки співпраці з ЦІПБ, ЄС та ЄБРР, і яка зрештою захопила її повністю – це LEAN (ощадливе виробництво).

Згідно з цією концепцією, усю діяльність підприємства можна класифікувати як операції і процеси, які додають цінності для споживача, і, операції і процеси, які не додають такої цінності. В результаті все, що не додає цінності для споживача, класифікується як втрати і має бути усунуто. Таким чином, LEAN трансформації дають змогу співробітникам бути ближче до споживачів і стати невід'ємною частиною компанії.

Як розповіла підприємиця, одним з основних її менторів у філософії LEAN стала компанія Modern-Expo Group, яка експортує свою продукцію до 68 країн світу. Керівництво підприємства запевняє, що воно не мало би й половини свого експортного потенціалу, якби у 2017 році не почало впроваджувати концепцію LEAN.

Перші успіхи у цьому напрямку є вже і у самого Vavilon. Так, наприклад, завдяки першому українському LEAN Сhallenge між компанією та ще одним LEAN орієнтованим підприємством «Прогрес Сервіс», співробітники Vavilon, виробляючи 20 дизайнерських пуфів на день, придумали, як скоротити вартість їх виробництва на 1000 грн на день і на більш ніж 20 тис. грн на місяць. А весь секрет у тому, що пуфики почали виробляти на іншому верстаті, і час на їх виготовлення значно скоротився.

«Ми щодня спостерігаємо в компанії LEAN покращення. І ініціаторами цього усього є самі співробітники. Моє глибоке переконання, що LEAN філософія сприяє формуванню сильної корпоративної культури всередині компанії, оскільки вона націлена на створення цінностей для співробітника», - каже Гайдайчук.

Підприємиця так захопилася новою концепцією, що впровадила щотижневе навчання усіх співробітників її основам. Крім цього, 12 липня Світлана виступила як LEAN спікерка на конференції «Практика впровадження бережливого виробництва», присвяченій використанню простих і доступних для самостійного впровадження інструментів, таких як daily kaizen, ранкові наради, gemba walking, Skills Matrix тощо. При цьому разом з керівницею на конференцію поїхало 28 співробітників Vavilon.

Світлана Гайдайчук. Фото: facebook.com/gaydaychuks

«Я як власниця бізнесу сьогодні «качаю» для себе три навики – це LEAN, дизайн-мислення та скрайбінг (процес візуалізації складного замислу простими образами -Ред.). Це три речі, які у 2019 році дозволяють знайти відповідь на питання, якою все ж таки має бути модель мого нового продукту», - каже Світлана Гайдайчук.

За її словами, саме навчання в Школі управління меблевим бізнесом дозволило їм з чоловіком зрозуміти, як їм далі розвивати компанію.

Крім того, підприємиця вважає, що освітні програми і заходи ЄБРР в рамках ініціативи ЄС EU4Business справді згуртували український меблевий бізнес.

«За перше півріччя 2018 року 45% обороту меблевих компаній забезпечили замовники і меблевики, які пройшли навчання, передавали один одному замовлення і часто ділили контракти у процентному співвідношенні, дотримуючись строків контракту. Тобто, з ринку поступово почало зникати слово «конкурент». Ми переходимо у площину партнерства», - зазначила підприємиця.

Ба більше, Світлана Гайдайчук впевнена, що для того, щоб побудувати успішний бізнес, обов'язково варто шукати поради та ділитися досвідом з підприємствами з різних галузей і країн. І діяльність ЦІПБ в регіонах цьому сприяє.

Вчитися ніколи не пізно

Важливо зазначити, що ЄБРР продовжує активно підтримувати малих і середніх підприємців. За 2019 банк планує реалізувати близько 160 проектів, надавши МСП пряму консультаційну підтримку.

«У рамках консультаційного проекту ми задовольняємо конкретну потребу підприємства. При цьому консультації надають фахівці - як з України, так і міжнародні. Зокрема, ми підтримуємо проекти з розробки бізнес- і маркетинг-планів, впровадження CRM-систем, розробки вебсайтів, проведення ребрендингу тощо, - розповідає представник ЄБРР Ольга Іванченко. - Є й інші цікаві проекти. Наприклад, в окремий напрям ми вивели підтримку компаній, які були засновані і управляються жінками».

За словами представника ЄБРР, у банку багато секторальних ініціатив, навчальних програм тощо. І все це спрямовано на допомогу українським підприємцям. Адже європейці переконані, що у малого та середнього бізнесу також серйозна соціальна місія. У ЄБРР наводять такі результати реалізації консалтингових проектів в Україні: на сьогодні понад 50% підприємств отримали позитивні результати — збільшили оборот, поліпшили продуктивність роботи, обсяги експортних продажів зросли вдвічі, створено понад 5000 робочих місць.

Олена Мігачова

Перше фото Офісу Ефективного Регулювання