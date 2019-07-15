Яйця за рік подешевшали майже на 43% - Держстат

Серед продуктів тваринного походження з червня 2018 року по червень 2019 року подешевшали лише яйця, які впали у ціні на 42,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У червні 2019 року десяток яєць в середньому по Україні коштував 12,47 грн, на 42,8% менше, ніж у червні 2018 року.

Решта продуктів тваринного походження протягом вказаного періоду несуттєво подорожчала.

Ціна філе курячого з червня 2019 року по червень 2018 року зросла на 20,4%, до 108,18 грн за кг, курятини у тушках — на 9,9% до 60,22 грн за кг.

Яловичина з червня 2018 року подорожчала на 3,3% (до 128,50 грн за кг у червні 2019 року), свинина — на 4,1% (до 118,95 грн за кг). Ціна сала у червні 2019 року становила 72,07 грн за 1 кг, на 5,7% більше, ніж роком раніше. Ковбасу варену першого ґатунку у червні 2019 року в середньому по країні продавали по 96,6 грн за 1 кг, з червня 2018 року вона піднялась у ціні на 11,5%.

Морожена риба у червні 2019 року коштувала 78,24 грн за кг, на 12,2% дорожче, ніж у червні 2018 року.

Читайте також: Бензин і дизпаливо за рік трохи подорожчали

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% з червня 2019 року по червень 2018 року піднялось у ціні на 9,7% (до 24,15 грн за кг); сири м’які жирні — на 11,9% (до 99,40 грн за кг); сметана жирністю до 15% — на 12,2% (до 58,39 грн за кг); вершкове масло подорожчало за вказаний період на 11,65% (до 40,72 грн за 200 г).