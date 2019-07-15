Суд визнав законними дії Мінекономіки щодо «Електронмашу»

Північний апеляційний господарський суд визнав законними дії Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо ДП «Електронмаш» стосовно збільшення статутного капіталу на суму нерозподіленого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"11 липня 2019 року Північний апеляційний господарський суд відмовив Первинній профспілковій організації державного підприємства «Електронмаш» у задоволенні апеляційної скарги. Профспілкова організація «Електронмаш» скаржилась на рішення Господарського суду міста Києва, який 11 грудня також визнав дії Мінекономрозвитку щодо держпідприємства правомірними", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у 2016 році Мінекономрозвитку видало наказ про збільшення статутного капіталу державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш» на суму нерозподіленого прибутку, який, на думку керівництва ДП, належить співробітникам в формі матеріальних активів (понад 64 млн грн).

На думку профспілки ДП «Електронмаш» близько 60% майна державного підприємства належить трудовому колективу. Таку позицію первинна профспілкова організація пояснює тим, що в 1986 році Рада міністрів СРСР ухвалила постанову про реалізацію «пілотного проекту», в рамках якого прибуток низки експериментальних держпідприємств міг розподілятися між працівниками підприємства з наступним нарахуванням доходів. Первинна профспілкова організація в позовній заяві до Мінекономрозвитку стверджувала, що керівництво ДП «Електроншмаш» частину отриманого прибутку не розподіляло між співробітниками, а інвестувало в основні фонди.

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Водночас, у керівництва ДП «Електронмаш» відсутні будь-які первинні документи, які могли би підтвердити, що кошти, які повинні були бути розподілені між співробітниками, керівництво інвестувало в основні фонди. Також у міністерстві стверджують, що керівництво ДП «Електронмаш» не змогло надати ніяких доказів існування домовленості з трудовим колективом щодо утримання частки заробітної плати для реінвестування.

Відтак, в Мінекономрозвитку немає жодних законних підстав вважати, що будь-яка частка майна ДП «Електронмаш» належить третім особам, наголошує пресслужба.

Взявши до уваги зазначені аргументи, апеляційний суд підтвердив правомірність рішень та дій міністерства.