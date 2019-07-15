Суд визнав законними дії Мінекономіки щодо «Електронмашу»
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"11 липня 2019 року Північний апеляційний господарський суд відмовив Первинній профспілковій організації державного підприємства «Електронмаш» у задоволенні апеляційної скарги. Профспілкова організація «Електронмаш» скаржилась на рішення Господарського суду міста Києва, який 11 грудня також визнав дії Мінекономрозвитку щодо держпідприємства правомірними", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, у 2016 році Мінекономрозвитку видало наказ про збільшення статутного капіталу державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш» на суму нерозподіленого прибутку, який, на думку керівництва ДП, належить співробітникам в формі матеріальних активів (понад 64 млн грн).
На думку профспілки ДП «Електронмаш» близько 60% майна державного підприємства належить трудовому колективу. Таку позицію первинна профспілкова організація пояснює тим, що в 1986 році Рада міністрів СРСР ухвалила постанову про реалізацію «пілотного проекту», в рамках якого прибуток низки експериментальних держпідприємств міг розподілятися між працівниками підприємства з наступним нарахуванням доходів. Первинна профспілкова організація в позовній заяві до Мінекономрозвитку стверджувала, що керівництво ДП «Електроншмаш» частину отриманого прибутку не розподіляло між співробітниками, а інвестувало в основні фонди.
Водночас, у керівництва ДП «Електронмаш» відсутні будь-які первинні документи, які могли би підтвердити, що кошти, які повинні були бути розподілені між співробітниками, керівництво інвестувало в основні фонди. Також у міністерстві стверджують, що керівництво ДП «Електронмаш» не змогло надати ніяких доказів існування домовленості з трудовим колективом щодо утримання частки заробітної плати для реінвестування.
Відтак, в Мінекономрозвитку немає жодних законних підстав вважати, що будь-яка частка майна ДП «Електронмаш» належить третім особам, наголошує пресслужба.
Взявши до уваги зазначені аргументи, апеляційний суд підтвердив правомірність рішень та дій міністерства.