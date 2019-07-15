«Гарантований покупець» заявляє, що скасування тарифу Укренерго підриває його діяльність

Рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким були скасовані тарифи ДП "НЕК "Укренерго", негативно впливає на діяльність підприємства "Гарантований покупець".

Про це йдеться у заяві підприємства.

Зокрема, "Гарантований покупець" підтримує Українську асоціацію відновлюваної енергетики, яка буде відстоювати тарифи на послуги Укренерго у суді та готується подавати позови до апеляційних судів, щоб домогтися скасування рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке зупинило дію постанов НКРЕКП №954 і №955.

Зазначається, що наразі до суду подано позови від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і Укренерго. Також подано клопотання про прискорення розгляду апеляційної скарги на постанову, яка призупинила рішення про встановлення тарифів для Укренерго.

«Постанова негативно впливає на діяльність нашого підприємства, тому ми сподіваємося на прискорений розгляд справи», - прокоментував директор підприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець.

Зазначеними постановами НКРЕКП були встановлені тарифи для НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. На думку виробників «зеленої» електроенергії, рішення суду про їх скасування веде до знищення галузі шляхом невиплат станціям за «зеленим тарифом».

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Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва за позовом Нікопольського заводу феросплавів зупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня, якими були встановлені тарифи для Укренерго на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.

Днями НКРЕКП встановила тарифи для ДП "НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського управління, які будуть діяти з 1 серпня.