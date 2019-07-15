Україна експортувала рекордний обсяг зернових

За результатами 2018/2019 маркетингового року Україна збільшила поставки на зовнішні ринки зернових та борошна на понад 10 млн тонн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"За офіційними даними ДФС на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року поставлено рекордні 50,4 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

У профільному міністерстві зазначили, що за маркетинговий рік було всього експортовано зернових і зернобобових 49 995 тис. тонн, з яких: пшениця і суміш пшениці та жита – 15 579 тис. тонн; ячмінь – 3 692 тис. тонн; жито – 87,8 тис. тонн; кукурудза – 29 822 тис. тонн; інші зернові та зернобобові – 815 тис. тонн.

Крім того, за 2018/2019 МР також було експортовано борошна 301 281 тонн, з яких: борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 299 897 тонн; борошно інших зернових культур 1 384 тонн.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році зібрано найбільший урожай зернових за часів Незалежної України - всього 70,1 млн тонн. З них зібрано 35,5 млн т кукурудзи - на 44% більше, ніж у 2017-му (попередній рекорд встановлено у 2013 році - 30,9 млн тонн). Також рекорди встановлено зі збору деяких олійних культур. Соняшнику у 2018 році було зібрано 13,7 млн тонн - на 12% більше, ніж у 2017 році (попередній рекорд встановлено у 2016 році - 13,6 млн тонн). Одержано також рекордний врожай сої - 4,4 млн тонн, на 13% більше, ніж у 2017 році (попередній рекорд встановлено у 2016 році - 4,2 млн тонн).