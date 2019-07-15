Україна експортувала рекордний обсяг зернових
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"За офіційними даними ДФС на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року поставлено рекордні 50,4 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тонн", - йдеться у повідомленні.
У профільному міністерстві зазначили, що за маркетинговий рік було всього експортовано зернових і зернобобових 49 995 тис. тонн, з яких: пшениця і суміш пшениці та жита – 15 579 тис. тонн; ячмінь – 3 692 тис. тонн; жито – 87,8 тис. тонн; кукурудза – 29 822 тис. тонн; інші зернові та зернобобові – 815 тис. тонн.
Крім того, за 2018/2019 МР також було експортовано борошна 301 281 тонн, з яких: борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 299 897 тонн; борошно інших зернових культур 1 384 тонн.
Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році зібрано найбільший урожай зернових за часів Незалежної України - всього 70,1 млн тонн. З них зібрано 35,5 млн т кукурудзи - на 44% більше, ніж у 2017-му (попередній рекорд встановлено у 2013 році - 30,9 млн тонн). Також рекорди встановлено зі збору деяких олійних культур. Соняшнику у 2018 році було зібрано 13,7 млн тонн - на 12% більше, ніж у 2017 році (попередній рекорд встановлено у 2016 році - 13,6 млн тонн). Одержано також рекордний врожай сої - 4,4 млн тонн, на 13% більше, ніж у 2017 році (попередній рекорд встановлено у 2016 році - 4,2 млн тонн).