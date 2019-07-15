Укртранснафта звітує про початок транзиту американської нафти

АТ "Укртранснафта" з 13 липня почало приймати до нафтотранспорної системи нафту сорту Bakken, яку наприкінці минулого тижня доставили танкером із США для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"13 липня 2019 року АТ «Укртранснафта» після перевірки якісних показників розпочало прийом до нафтотранспорної системи нафти сорту Bakken, яку наприкінці минулого тижня доставили танкером зі США для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу", - йдеться у повідомленні.

Нафта буде транспортована нафтопроводом «Одеса-Кременчук» на потужності Кременчуцького НПЗ.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в Одеський порт прибув танкер під прапором Гонконгу, який привіз із США 75 тис. тонн нафти.