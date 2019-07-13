Гройсман: Моя мета – зростання економіки на 5-7%

Нинішнє зростання економіки на рівні 3% - це добрий початок зміцнення й розвитку України і фундамент для подальшого росту в 5-7%.

Про це Володимир Гройсман сказав в ефірі телеканалу «Україна», інформує Урядовий портал.

Він нагадав, що три роки тому, коли чинний уряд приступив до виконання обов’язків, ріст економіки був нульовим. Зараз цей показник – близько 3%, що, за словами премʼєра, відображає зростання додаткового вироблення продукції на сотні мільярдів доларів.

«Моя мета – зростання 5-7%. Для цього потрібна, в тому числі нова система ухвалення рішень. Нинішні 3% - це добрий початок, і його треба продовжувати», - зазначив Володимир Гройсман.

Фото: kmu.gov.ua