Нацкомісія повернула тарифи для Укренерго

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тарифи для ДП "НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського управління. Раніше аналогічна постанова була скасована судом.

Про це стало відомо під час засідання НКРЕКП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, тариф на послуги з передачі електричної енергії було встановлено на рівні 312,14 грн за МВт-год. (без ПДВ). Порівняно з постановою від 7 червня, тариф знижено на 35,29 грн.

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління встановлено на рівні 8,90 грн за МВт-год. Порівняно з постановою, що була ухвалена раніше, він залишений без змін.

НКРЕКП також постановила, що постанови від 07 червня 2019 року № 954 та №955, які були скасовані судом, втрачають чинність.

Нові тарифи наберуть чинності з 1 серпня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва за позовом «Нікопольського заводу феросплавів» зупинив дію постанов НКРЕКП №954 та 955.