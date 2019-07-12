Бензин і дизпаливо за рік трохи подорожчали

У червні 2019 року порівняно із червнем минулого року всі види моторного палива подорожчали від 1,7% до 7,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

У червні 2019 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 28,87 грн за 1 л, що на 1,7% більше, ніж у червні 2018 року; бензин А-95 подорожчав із червня 2018 року на 2% і у червні 2019 року коштував 29,99 грн за 1 л. Дизельне паливо у минулому місяці в середньому по країні продавалося по 29,34 грн за 1 л (на 7,5% більше, ніж роком раніше). Скраплений газ із червня 2018 року по червень 2019 року подорожчав на 2,2%, до 13,57 грн за 1 л.

Як повідомлялось, за даними Держстату, у червні 2018 року в порівнянні з червнем 2017 року бензин А-95 подорожчав на 18,1%, А-95 — на 18,3%, дизельне паливо — на 21,5%, скраплений газ — на 19,3%.

Статистичні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.