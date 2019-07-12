Перевізники хочуть урегулювати ринок таксі законом

Учасники ринку перевезень та експерти презентували концепцію нового законодавчого регулювання ринку таксі, а також підписали відповідний меморандум стосовно об’єднання зусиль у її впровадженні.

Про це Укрінформу повідомив один із підписантів меморандуму - служба виклику автомобілів Bolt.

"Bolt разом з іншими учасниками ринку презентував в Американській Торговельній Палаті концепцію нового законодавчого регулювання ринку таксі, а також підписав відповідний меморандум стосовно об’єднання зусиль у її впровадженні. Концепцію було підготовлено спільно учасниками ринку та експертами", - йдеться в повідомленні.

Метою створення нового законодавчого регулювання стала необхідність вивести з тіні ринок перевезень, змінити застаріле законодавство і впровадити зручний та загальнодоступний механізм для водіїв, який дозволятиме швидко та зручно оформити дозвіл для здійснення перевезень.

Зазначається, що за статистикою, річний обсяг ринку перевезень в Україні становить 40 млрд гривень, в той час як велика частина перевізників знаходиться в тіні. Таким чином, бюджет України недоотримує значну кількість коштів.

Новий закон пропонує скасувати ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та на замовлення, скасувати необхідність обов’язкової реєстрації водіїв як ФОП та потребу мати сертифікований таксометр, а також потребу подавати додаткову звітність. Натомість водіям пропонується оформити дозвіл автомобільного індивідуального перевізника, який можна придбати на будь-який період, навіть на місяць. Оплата за дозвіл і є сплатою податків, крім неї ніяких додаткових зборів стягуватися не буде. Обов'язковим є також страхування життя та здоров’я пасажирів.

"Запропонована модель відповідає інтересам водіїв, які отримують прості і зрозумілі правила доступу і діяльності на ринку, а ми зі свого боку надаватимемо їм усіляку підтримку з тим, щоб забезпечити повне і безумовне виконання нових правил. Також вона відповідає інтересам держави, оскільки дозволить вивести ринок з тіні і забезпечити додаткові надходження до бюджету. І, нарешті, така модель в інтересах пасажирів, оскільки нова модель створить чесну конкуренцію на ринку, що призведе до зростання якості послуг”, ― прокоментував підписання меморандуму регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

Зазначалося, що частка нелегальних перевезень на таксі в Україні становить 95 – 99%, що є неприпустимим для держави європейського рівня. Експерти оцінюють можливості обсягу ринку таксомоторних перевезень України в 40 – 50 млрд гривень на рік. Щороку ж до держбюджету та місцевих бюджетів, за даними ДФС України, надходить не більше 30 – 35 млн гривень, або менше 0,1%.

На думку експертів комітету, нагальні питання: необхідність дерегуляції шляхом передачі частини повноважень у сфері регуляторної діяльності від центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування; удосконалення законодавчого забезпечення регулювання ринку пасажирських перевезень на таксі; розробка дієвого механізму контролю за роботою таксі; надання можливості клієнтам відрізнити легального перевізника від нелегального; встановлення візуальних відмінностей на автомобілях таксі; створення добросовісної конкуренції серед перевізників тощо.