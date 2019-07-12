Німецький Commerzbank високо оцінює потенціал банківського сектору України

Керуючий директор німецького Commerzbank високо оцінює потенціал банківського сектору України і вважає, що його реформа значно спрощує роботу, в тому числі, й іноземним банкам.

Про це Хольгер Каутцкі, керуючий директор, глава фінансових інституцій Commerzbank, заявив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Тепер все буде залежати від продовження реформ", - сказав Каутцкі, коментуючи перспективи банківської системи України. “Це буде вирішальним. Найбільш важливим є дати їм (фінансовим інституціям — ред.) працювати та проводити необхідні реформи без політичного впливу. Якщо це вдасться, думаю, Україна має великий потенціал”, - сказав він.

Каутцкі дав високу оцінку українським фахівцям, які провели добру роботу з реформування. НБУ, за його оцінкою, провело величезну роботу за останні роки в тому, що стосується стабілізації та реформуванні банківського сектора. Каутцкі підкреслив, що це спрощує роботу в тому числі й іноземним банкам.

Він зазначив, що Commerzbank у співробітництві з українськими банками має переважно позитивний досвід, покладається на українських фахівців у тому, що стосується оцінки кредитних ризиків. “Через це ми співпрацюємо з українськими банками з метою рефінансування їх для фінансування проєктів в Україні”, - додав він.

“Україна є для нас важливим стратегічним ринком, дуже важливим для наших клієнтів, які орієнтовані на експорт, — заявив Каутцкі. Ми намагаємося надати їм всіляку підтримку – від платежів до фінансування довгострокових інвестицій”.

Також керуючий директор висловив задоволення роботою представництва банку в Києві, яке працює з 1993 року.

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Голова представництва Commerzbank AGу Києві Петро Козлинський пояснив, що банк в Україні супроводжує німецьких і міжнародних клієнтів у зовнішньоторговельних операціях. Партнерами Commerzbank є мережа банків-кореспондентів, НБУ, але також великі підприємства.

"Ми працюємо з тими українськими банками, які нам може запропонувати, по-перше, прозорість, зрозумілість свого бізнесу, наявність потенціалу для співпраці", - зауважив представник, додавши, що зараз стало набагато легше працювати, оскільки банки стали більш прозорими, більш зрозумілими, підпорядковуються загально прийнятим нормативам. Нещодавні президентські вибори, за його оцінкою, не справили негативного впливу на банківське середовище: гривня залишилася стабільною, навіть трошки зросла, НБУ залишається незалежною структурую і буде і надалі незалежним від політики.

"Ринок мінімально відреагував на вибори — нейтрально або навіть позитивно. Того ж ми чекаємо й від парламентських виборів", - сказав Козлинський.

Він упевнений, що у інвесторів є бажання виходити на український ринок. "Але особливість ментальності німецьких бізнесменів — що все має бути абсолютно безпечним - також присутня, вони очікують гарантій", - визнає представник Commerzbank.

Commerzbank, один з 4 найбільших німецьких банків, працює в України вже понад 20 років і вважає цей ринок важливим у своєму бізнесі.