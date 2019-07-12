Українці оплачують комуналку на 97% - Зубко

Населення на сьогодні оплачує 97% житлово-комунальних послуг.

Про це під час години запитань до уряду сказав віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реформа енергоефективності є складовою того, щоб зменшити вплив від постачання газу до України. Це і енергонезалежність, і енергоефективність. Величезний тягар впав на тих, хто відповідально сплачує житлово-комунальні послуги - люди сплачують 97%", - сказав Зубко.

Він нагадав, що окрім урядової програми "теплих кредитів" та запуску Фонду енергоефективності, також діє грантова підтримка від міжнародних партнерів.

"Понад 3 млрд грн вони надали у мультидонорський фонд, з якого будуть співфінансувати енергоефективність у багатоповерховому секторі. Саме там найбільше відчувається вплив монопольних підприємств, які постачають тепло", - додав Зубко.

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Він наголосив, що уряд розглядає лише один шлях до зменшення платіжок — скорочення обсягу споживання енергетичних ресурсів.

"Ми залежимо не від вартості газу, а від кількості, скільки ми його споживаємо", - впевнений віцепрем'єр-міністр.