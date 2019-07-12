Сто найбільших держпідприємств отримали 25 мільярдів чистого прибутку

Сто найбільших державних підприємств у 2018 році отримали чистий прибуток загальною сумою у 25 млрд грн.

Про це під час презентації порталу онлайн-аналітики державних підприємств сказав перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2018 році 100 найбільших державних підприємств отримали чистий прибуток 25 млрд грн", - сказав Кубів.

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Він зазначив, що прибуток найбільших держпідприємств машинобудування – трохи більш як 600 млн, і це є результатом неефективності та корупції.