Нафта дорожчає через шторм у Мексиканській затоці

Ціни на нафту зросли у п'ятницю на тлі скорочення нафтовидобутку в Мексиканській затоці через сильний шторм і чергове загострення напруженості на Близькому Сході.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,42 (0,63%) - до $66,94 за барель. У четвер їх ціна впала на $0,49 (0,73%), становивши на момент закриття $66,52 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на $0,36 (0,6%) - до $60,56 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна знизилася на $0,23 (0,38%) і завершила день на позначці $60,20 за барель.

У середу ціни Brent і WTI зростали до максимуму з травня.

Відповідно до становища на 11 липня нафтові компанії, що працюють у Мексиканській затоці, скоротили видобуток сировини більш ніж на 1 млн бар/добу. (б/д) або на 53% через тропічний шторм Баррі, який може обрушитися в суботу на узбережжя Луїзіани. Він може стати штормом I категорії зі швидкістю вітру понад 74 миль/год (119 км/год).

"Сира нафта марки Brent... подорожчала, оскільки шторми в Мексиканській затоці зупинили видобуток нафти, а запаси нафти у США скоротилися більше, ніж очікувалося", - йдеться в аналітичній записці ANZ Bank.

Минулого тижня запаси сирої нафти у США впали на 9,5 млн бар., йдеться в повідомленні Управління енергетичної інформації (EIA). Це більш ніж у три рази перевищило прогнозоване зниження.

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Ймовірна спроба Ірану заблокувати танкер, що належить Британії, посилила напруженість на Близькому Сході після нападів на танкери і знищення американського безпілотника Іраном у червні.

У той же час, останній прогноз ОПЕК щодо попиту на нафту в 2020 році стримував зростання цін. Організація заявила, що наступного року глобальний попит на картельну сировину становитиме 29,27 млн б/д, що на 1,34 млн б/д менше за поточні показники.

Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 67,02 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,74 долара за барель, що на 22 центи вище за рівень закриття торгів ($66,52).