АЕС України минулої доби виробили 178,20 млн кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 11 липня 2019 року, вироблено 178,20 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 11 липня, станціями вироблено 178,20 млн кВт-год електроенергії", - йдеться в повідомленні.

12 липня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №1 Запорізької АЕС 3-а доба поточного ремонту, на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 122-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 40-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 49-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 58-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 230-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 950 МВт, РАЕС – 1 760 МВт, ЮУАЕС – 1 710 МВт, ХАЕС – 995 МВт.

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