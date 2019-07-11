Сайт Президента оприлюднив указ про збереження лісів

Сайт Президента оприлюднив указ про збереження лісів

Укрінформ
Офіційний сайт Президента України оприлюднив указ про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів та удосконалення системи управління лісовою галуззю, спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини.

Документ № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" викладено у відкритий доступ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 липня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів та удосконалення системи управління лісовою галуззю”, що спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини.

Документом встановлюється порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів.

Читайте також: Президент зобов’язав підприємства Міноборони перейти на е-облік деревини

Окрім того, згідно з указом, Кабмін має забезпечити доступ до інформації про обіг деревини у форматі відкритих даних та запровадити до 1 листопада 2019 року електронний облік деревини державними підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства оборони України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-