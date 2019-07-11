Сайт Президента оприлюднив указ про збереження лісів

Офіційний сайт Президента України оприлюднив указ про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів та удосконалення системи управління лісовою галуззю, спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини.

Документ № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" викладено у відкритий доступ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 липня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів та удосконалення системи управління лісовою галуззю”, що спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини.

Документом встановлюється порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів.

Окрім того, згідно з указом, Кабмін має забезпечити доступ до інформації про обіг деревини у форматі відкритих даних та запровадити до 1 листопада 2019 року електронний облік деревини державними підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства оборони України.