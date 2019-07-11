"Компанія-прокладка" заробляла десятки мільйонів на онлайн-продажі квитків — УЗ

Укрзалізниця хоче створити власну систему продажу квитків і передала до правоохоронних органів інформацію про незаконну діяльність розробника онлайн-системи продажу квитків ТОВ "Уніт".

Як заявив директор філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" Олександр Войтко, "компанія-прокладка" створила платіжний шлюз і заволоділа коштами перевізника на 51,2 млн грн, повідомляє пресслужба УЗ.

"Розробник онлайн-системи продажу квитків ТОВ "Уніт" стало "прокладкою" між Укрзалізницею та клієнтом при купівлі квитків через інтернет. Так, лише впродовж 2017-2018 років керівники цієї приватної компанії в змові з колишніми працівниками Укрзалізниці заволоділи коштами товариства на загальну суму близько 51,2 млн грн. Усі факти щодо незаконної діяльності передані до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Войтко пояснив, що компанія "Уніт" розробила сайт онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua таким чином, щоб при оплаті квитків банківськими картками використовувався платіжний шлюз.

"Це фактично платіжний майданчик-посередник між сайтом продажу квитків та банками-еквайрами, через який проводяться транзакції купівлі-продажу квитків. У ході перевірки ми встановили, що, як не дивно, компанія-розробник прописала на сайті власний платіжний шлюз — Plategka.com. Після чого вони уклали низку "ексклюзивних" угод з банками-еквайрами в якості "агента", згідно з якими банки зобов’язані виплачувати ТОВ "Уніт" так звану "винагороду агенту" в розмірі 0,8% за кожну успішну транзакцію купівлі пасажирами квитків", — зазначив він.

За його словами, Укрзалізниця вважає такі дії незаконними, адже угода між Укрзалізницею та ТОВ "Уніт" не передбачала використання шлюзу компанії-розробника.

З метою відновлення справедливої конкуренції під час продажу квитків Укрзалізниця оголосила відкриті торги щодо закупівлі двох послуг: платіжного шлюзу та підтримки веб-сервісу, однак "Уніт" неодноразово їх блокував шляхом подачі необгрунтованих скарг до Антимонопольного комітету, а також шляхом подачі позову до Окружного адмінсуду, розповів Войтко.

Крім того, зауважив він, Укрзалізниця останнім часом дедалі частіше фіксує збої в системі онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua, які дивним чином збігаються з результатами торгів не на користь ТОВ "Уніт".

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"Фактично приватна компанія займається шантажем Укрзалізниці, не даючи можливості на законних підставах провести відкриті торги. Ми закликаємо правоохоронців провести детальне розслідування наданих фактів правопорушення. Також перевізнику мають бути повернуті кошти, незаконно отримані компанією "Уніт" під час продажу квитків без наявності договору", — підкреслив Войтко.

У ситуації, яка склалася з ТОВ "Уніт", Укрзалізниця прийняла рішення про розробку власної системи онлайн-продажу квитків. "Ми вже розпочали розробку альтернативного сервісу та звернулися до провідних банків країни з пропозицією заключити прямі договори на використання їх шлюзу, без компаній-посередників. Після отримання їх пропозицій буде обрано найбільш вигідну. Впевнений, це дасть змогу навіть знизити вартість квитків", — сказав Войтко.

За інформацією Укрзалізниці, на сьогодні через інтернет пасажири купують у середньому 110 тис. квитків на добу. Загалом в онлайн-системі компанії реалізується 56% проїзних документів, і популярність ресурсу постійно зростає. Саме тому ефективне функціонування онлайн-сервісу з продажу квитків сьогодні є пріоритетним завданням компанії, наголошують в Укрзалізниці.