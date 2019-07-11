Скасування ліміту на репатріацію дивідендів покращить інвестиційний імідж України

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА) відзначають, що скасування обмежень на репатріацію дивідендів матиме позитивний вплив на інвестиційний імідж України.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

"З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежений лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місць для однієї юридичної особи. Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації позитивно відзначають та вітають це значне послаблення. Воно дасть змогу виплатити іноземним інвесторам та власникам дивіденди та сприятиме покращенню інвестиційного іміджу України", - йдеться у повідомленні.

Бізнес-спільнота протягом тривалого часу наголошувала на необхідності прийняття цього важливого для бізнесу рішення, зокрема, в частині виконання Дорожньої карти валютної лібералізації. Члени ЄБА сподіваються на подальше послаблення валютних обмежень та забезпечення вільного руху капіталу.

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Як повідомляв Укрінформ, з 10 липня 2019 бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні у розмірі 12 млн євро на місць для однієї юридичної особи.

Скасування ліміту на репатріацію дивідендів стало третім суттєвим валютним послабленням за останні три тижні. Раніше Національний банк скасував вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень і ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном. З початку 2019 року скасовано понад 30 валютних обмежень.