Фонд гарантування завершив ліквідацію Інтеркредитбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ "Інтеркредитбанк" та завершив ліквідацію цієї фінустанови.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"10 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "Інтеркредитбанк" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, у січні 2015 року Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Інтеркредитбанку.