Глава Укрпошти написав відкритий лист Гройсману: або - або

Глава Укрпошти Ігор Смілянський звернувся з відкритим листом до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням підтримати реформи, започатковані на підприємстві.

Текст відповідного листа опубліковано на сайті Укрпошти.

"1 липня 2019 року виповнилося 3 роки, як нова команда розпочала реформування тоді ще державного підприємства, а сьогодні акціонерного товариства “Укрпошта”. Ще 2 роки тому ми зверталися до Вас за підтримкою закону про надання Національним поштовим оператором обмеженого кола банківських послуг (законопроект № 6601) за зразком розвинутих країн світу. На жаль, поштових реформаторів тут знову спіткала невдача, бо законопроект № 6601 отримав негативний висновок вашого уряду", - йдеться у листі.

Зазначається, що прийняття цього проекту закону дозволило б упродовж 4-5 років знизити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля та одночасно зробити так, щоб Україна не була на рівні країн третього світу з доступу до фінансових послуг. Зокрема на сьогодні 37% українців не мають базового банківського рахунку.

Як наголошується в листі, після того, як нова команда очолила підприємство, у спадок їй залишилася компанія з найнижчими заробітними платами в країні, середнім віком автівок старше 15 років та з мережею, яку можна було знімати у фільмах про минуле століття – 80% відділень працювали на папірцях та рахівницях без жодного комп’ютера. Проте усі досягнення з модернізації компанії, які відбувалися потому, здійснювалися за відсутності будь-якої підтримки.

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"Ці результати та нагороди отримані завдяки важкій праці 70-тисячного колективу компанії, самовідданій та чесній роботі нового керівництва та щоденній підтримці, попри всі складнощі та атаки популістів, міністра інфраструктури Володимира Омеляна і його команди. Бо, на відміну від державних банків, які отримували пільгове рефінансування, державних компаній, які отримували державні гарантії, Укрпошта за часи Вашого уряду отримала держаудит", - зазначається в листі.

Як наголошує Смілянський, пенсійний тариф залишається незмінним з 2004 року, незважаючи на зростання мінімальної заробітної плати, вартості пального тощо.

"Це питання не було вирішено, аж поки я не порушив питання про закриття тисяч відділень та звільнення десятків тисяч поштарів. Лише після цього та особистого втручання Президента України несподівано таки знайшлися кошти для покриття збитковості цього тарифу, на жаль, лише на півроку", - йдеться у листі.

Смілянський попередив, що ця ситуація буде мати повтор, якщо питання не буде вирішене.

"Я завчасно попереджаю Вас, Міністерство соціальної політики, та Пенсійний фонд України про те, що з 1 січня 2020 року АТ «Укрпошта» не буде доставляти пенсії за поточним збитковим тарифом", - зазначив він.

За словами Смілянського, світ знає лише 2 моделі існування Національного поштового оператора: субсидування соціальних функцій (90% пошт світу) або їх відсутність і надання послуг виключно на ринкових умовах.

"Унікальна українська модель, де покладаються соціальні зобов’язання, але ж відсутні джерела їх оплати, має піти у минуле, бо інакше в минуле піде Укрпошта", - наголосив очільник відомства.

При цьому Смілянський закликав до співпраці, наголосивши, що для цього є час ще за каденції нинішнього уряду.