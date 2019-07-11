Фонд гарантування продає нежитлові приміщення Євробанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсував продаж двох нежитлових приміщень, що перебувають на балансі ПАТ КБ «Євробанк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Фонд гарантування продає два нежитлові приміщення, що перебувають на балансі ПАТ КБ "ЄВРОБАНК". Торги відбудуться 29 липня 2019 р. за голландською моделлю аукціону. Приміщення розташовані в бізнес-центрі "Європа Плаза" за адресою Бульвар Тараса Шевченка, 35, біля площі Перемоги – фактично в центральній частині Києва", - йдеться у повідомленні.

Приміщення продаються двома окремими лотами, початкова ціна одного лоту (загальна площа 504,6 кв. м) становить 44,6 млн грн, другого (загальна площа 529,1 кв. м) — 49,2 млн грн.