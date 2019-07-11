Нафта росте через шторм у Мексиканській затоці та інцидент з британським танкером

Нафтові ф'ючерси досягли 6-тижневого максимуму в четвер через шторм у Мексиканській затоці, що загрожує видобутку нафти, також додаткову підтримку ринку подав інцидент з британським танкером на Близькому Сході.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,22% - до $67,23 за барель, вартість серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднялася на 0,21%, до $60,64 за барель. У середу зростання обох марок сягнуло 3%.

Напередодні Бюро з безпеки та екологічного контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) повідомило, що енергокомпанії скоротили видобуток нафти в Мексиканській затоці в США на 31,9% через тропічну бурю, що може перерости у шторм. Компанії евакуювали персонал із 15 видобувних платформ і 4 установок.

Через узбережжя Мексиканської затоки щодня проходить більше 3 млн барелів нафти з таких країн як Мексика, Саудівська Аравія, Венесуела і Колумбія. Щодня штатами експортується через термінали узбережжя близько 2 млн барелів нафти. Видобувні підприємства регіону забезпечують близько 17% усього видобутку США або 2,5-3% світового видобутку нафти.

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Підтримку ринку подав також інцідент із британським танкером на Близькому Сході. П'ять катерів, які, як вважається, належали Революційній гвардії Ірану, 10 липня підійшли до британського нафтового танкера і попросили його зупинитися в іранських територіальних водах. Після того, як британський військовий корабель попередив їх по радіо [про можливу атаку], катери віддалилися, заявив офіційний представник США.

Напруженість на Близькому Сході посилилася після нападів на танкери і знищення розвідувального безпілотника ВМФ США Іраном.

Також на нафтовий ринок впливають зниження запасів нафти в США і ослаблення долара після виступу глави ФРС. Ф'ючерси на Brent повністю нівелювали зниження минулого тижня, яке відбулося через спекулятивні розпродажі після продовження угоди ОПЕК+. Котируванням знадобилося шість торгових днів, щоб знову повернутися вище $66 і навіть оновити локальні вершини.

Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 67,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,61 долара за барель, що на 40 центів нижче за рівень закриття торгів ($67,01).