Запорізька АЕС відключила перший енергоблок

Енергоблок №1 Запорізької АЕС (ЗАЕС) до 15 липня 2019 року відключено від мережі для проведення поточного ремонту.

Про це повідомляється на сайті ЗАЕС.

«10 липня 2019 року о 14 годині 30 хвилині, відповідно до поданої заявки, енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення поточного ремонту, який триватиме до 15 липня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться три енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 915 МВт. Зауважень до роботи основного обладнання працюючих енергоблоків та персоналу немає.

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За минулу добу енергоблоками Запорізької АЕС вироблено 93,4 млн кВтг електроенергії, з початку місяця – 837,0 млн кВтг електроенергії та з початку року – 19 млрд 277,0 млн кВтг електроенергії.

Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п'ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році.