Змінили механізм державної підтримки інвестпроєктів

“Ухвалена сьогодні постанова зробить більш прозорим процес надання державних гарантій для реалізації інвестиційних проєктів. Перш за все - зменшить кількість паперів при оформленні проєктів, бо не буде дублювання документів, які подаються для участі у відборі. Ми також вдосконалюємо процедуру експертизи інвестиційних проєктів, зокрема - оцінку ризиків Міністерством фінансів України. І насамкінець змінена постанова цілком відповідає принципам трирічного бюджетного планування”, - зазначив перший віцепрем'єр-міністр Степан Кубів.

Так, зокрема, уряд уточнив підстави для надання позитивного або негативного висновку державної експертизи інвестиційних проєктів, яким буде надана державна підтримка. Перелік критеріїв позитивного чи негативного висновку, який може бути наданий інвестиційному проєкт, доповнюється критеріями відповідності вимогам законодавства, актуальності проєкту, а також взаємоузгодження в ньому екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства. Уряд також визначив строки проведення державної експертизи інвестиційних проєктів протягом 40 робочих днів із дня надходження документів.

Постанова спрощує для заявника процес отримання документа про коректність розрахунків інвестиційного проєкту. Замість довідки з банків, для яких непритаманний такий вид діяльності, слід надати документ від потенційного кредитора, який планує фінансувати проєкт.

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Зміни до постанови також передбачають, що при ухваленні рішення про надання державної підтримки інвестиційним проєктам буде враховуватись наявність у суб’єкта господарювання заборгованості перед державою по кредитах, залучених державою або під державні гарантії, а також заборгованість по виплаті заробітної плати своїм працівникам.

Уряд також врахував зміни до Бюджетного кодексу України щодо необхідності врахування ризиків, пов’язаних із наданням державних гарантій інвестиційної діяльності (гранично допустиме відношення гарантованого державного боргу до ВВП та граничного обсягу надання державних гарантій) при підготовці Бюджетної декларації.