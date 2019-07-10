ЄБРР дав "Фармаку" €15 мільйонів на енергоефективність

ЄБРР надає кредит АТ "Фармак" на 15 мільйонів євро на розширення виробництва та діяльності у сфері досліджень і розробок, а також реалізацію заходів з підвищення енергоефективності.

Про це йдеться в прессрелізі ЄБРР, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Лідер ринку української фармацевтичної продукції АТ "Фармак" зробить значний крок у своєму розвитку завдяки кредиту ЄБРР у сумі до €15 млн. Кредит буде використаний на розширення діяльності з досліджень та розробки, що сприятиме розвитку інновацій, впровадженню найкращої галузевої практики та стимулюванню конкуренції серед українських фармацевтичних виробників", - йдеться в повідомленні.

Реалізація заходів із підвищення енергоефективності, включаючи впровадження комплексної системи автоматизації та енергетичного менеджменту і реконструкція спеціалізованого обладнання, зробить "Фармак" більш конкурентоспроможним на місцевому та міжнародних ринках. 5-річний кредит ЄБРР буде використаний на розширення виробництва рідких дозованих лікарських форм і модернізацію лабораторій компанії.

Розширення діяльності у сфері досліджень і розробок, а також виробничих потужностей дозволить компанії розробляти та виробляти нові власні формули ліків, виконувати відповідні стандарти ЄС, а отже конкурувати на міжнародних ринках і збільшувати свій експорт.

Як відомо, АТ "Фармак" — провідний український виробник лікарських засобів. У портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів. Продукція АТ "Фармак" експортується до 20 країн світу. "Фармак" здійснює контрактне виробництво для понад 10 європейських компаній. АТ "Фармак" отримав нагороду Import Export Award 2017, як найкращий експортер імпортер серед українських компаній. АТ "Фармак" — єдиний фармвиробник, який увійшов до ТОП-100 платників податків України. АТ "Фармак" є лідером у постачанні лікарських засобів в Україні за програмою "Доступні ліки".

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності у країні в 1993 році Банк узяв на себе сукупні зобов'язання щодо надання майже €13,6 млрд в рамках 432 проектів.