Нафта дорожчає на тлі зменшення запасів у США

Ціни на нафту виросли в середу після того, як дані вказали на скорочення запасів у США четвертий тиждень поспіль, послабивши занепокоєння з приводу перенасичення ринку в умовах глобальної торгової напруженості.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на $0,62 (0,97%) - до $64,73 за барель. Котирування серпневого контракту на нафту WTI підвищилися на $0,80 (1,38%) і склали $58,63 за барель. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $64,16 і $57,83 відповідно.

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Зниження запасів нафти в США за тиждень перевершило прогнози аналітиків. За даними Американського інституту нафти (API), запаси скоротилися на 8,1 мільйона барелів до 461,4 мільйона за тиждень, що завершився 5 липня, тоді як аналітики припускали, що вони знизяться на 3,1 мільйона барелів.

Проте, згідно з прогнозами, видобуток нафти в США досягне рекордних 12,36 мільйона барелів на добу в 2019 році в порівнянні з торішнім максимумом в 10,96 мільйона барелів на добу, повідомило у вівторок Управління енергетичної інформації США (EIA).

Станом на 10:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 64,94 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,48 долара за барель, що на 32 цента вище за рівень закриття торгів ($64,16).