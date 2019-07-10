Уряд виділив мільярд на дотацію шахт

Кабінет міністрів виділив додатково 1 млрд гривень на підтримку державних шахт.

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще одне важливе питання - дотації українських шах, і підтримка та виплата заробітних плат. Тут ми знайшли рішення, щоб направити додатково 1 млрд гривень", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 червня близько двох сотень працівників вугільної промисловості під Верховною Радою вимагали ухвалення законопроекту №8362, яким пропонується збільшити видатки держбюджету на 2018 рік за програмою "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування сектору вугільної промисловості" на 2800 млн грн. За даними Незалежної профспілки гірників, заборгованість із зарплати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств становить 761,1 млн грн.