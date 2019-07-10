Нацбанк скасував ліміт на перерахунок дивідендів за кордон

З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"Ліміт на репатріацію дивідендів остаточно скасовано, як це і було передбачено дорожньою картою з валютної лібералізації. З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Українї в розмірі 12 млн євро на місць для однієї юридичної особи", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності, адже обсяги репатріації дивідендів є помірними і загалом не чинять істотного впливу на валютний ринок.

Скасування ліміту на репатріацію дивідендів є вже третім суттєвим валютним послабленням за останні три тижні. Раніше Національний банк скасував вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень і ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном. З початку року скасовано понад 30 валютних обмежень.