В Україні діє 1,2 мільйона активних компаній - Петренко

В Україні наразі діють понад мільйон активних компаній.

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко під час презентації нової електронної послуги з реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі в Україні існує 1 млн 200 активних компаній, юридичних осіб, і 600 тисяч цих компаній - товариства з обмеженою відповідальністю. Це ті компанії, які, як правило, є представниками середнього бізнесу, які мають найманих працівників, і ми дали їм можливість не тільки зараз реєструвати нову компанію, але і друга послуга, яку ми презентуємо, це можливість перейти в будь-які чинні, діючі компанії товариства з обмеженою відповідальністю в електронний формат, обравши собі модельний статут, і фактично, це початок спілкування такої компанії з державою в онлайн-режимі", - сказав Петренко.

Він також назвав онлайн-послуги, які нині найпопулярніші серед користувачів.

Зокрема, за його словами, це електронна реєстрація підприємців фізичних осіб, sms-маяк та реєстрація громадських організацій.

Петренко наголосив, що скористатися онлайн-послугами можна на порталі "Онлайн будинок юстиції" на сайті Міністерства юстиції України та Урядовому порталі.

Як повідомлялося, з 9 липня в Україні запрацювала послуга, завдяки якій можна зареєструвати онлайн-товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

"Онлайн будинок юстиції" забезпечує отримання державних послуг без контакту з представниками влади. За допомогою цього сервісу клієнт має можливість отримати повторні документи про державну реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, а також відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян); здійснити державну реєстрацію громадської організації зі статусом юридичної особи.