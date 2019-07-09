В Україні видали перший кредит без застави для ЕСКО-компанії

Комерційний індустріальний банк надав перший в Україні кредит на суму близько 3 млн грн для ЕСКО-компанії за моделлю факторингу - кредитування без заставного майна.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності.

"Перший в Україні кредит на суму близько 3 млн грн для ЕСКО-компанії за моделлю факторингу надав Комерційний індустріальний банк", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в агентстві, особливість факторингу полягає у кредитуванні проектів з енергосервісу без заставного майна.

"Гарантією повернення коштів є майбутні грошові потоки за послуги енергосервісу. Переконаний, що широке впровадження факторингу дозволить у кілька разів пришвидшити темпи інвестування в енергосервіс», - сказав голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Над розробкою моделі факторингу активно працювали Держенергоефективності, експерти ПРООН з енергосервісу та Комерційного Індустріального банку. Наразі ведеться робота над удосконаленням цієї моделі, а також її поширенням на інші банки.

Водночас, Комерційний індустріальний банк вже розглядає нові ЕСКО-проекти для співфінансування.