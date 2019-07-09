АМКУ відкрив справу щодо набуття контролю над "Мотор Січ"

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справ щодо набуття державним концерном "Укроборонпром" і компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ».

Про це повідомляє пресслужба АМКУ у вівторок.

"У Комітеті розпочато розгляд справ про концентрацію у вигляді набуття компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) та державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя, Україна)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією АМКУ, мова йде про три угоди: придбання компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited акцій компанії Granum Corporation (м. Панама, Республіка Панама), акцій компанії Likatron Enterprises Limited (м. Ларнака, Кіпр) та акцій компанії Reckoner Investment Holdings Limited (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у їх вищих органах управління.

"Ці концентрації є етапами багатоступеневої трансакції, спрямованої на набуття компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» спільного контролю над ПАТ "Мотор Січ", - зазначили в АМКУ.

За даними Комітету, зазначені справи відкриті з метою проведення поглибленого дослідження впливу концентрацій на ринки авіаційних двигунів для літаків та вертольотів і комплектуючих до них; технічного обслуговування та ремонту авіаційних двигунів і промислових газотурбінних приводів.